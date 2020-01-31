31.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir. Yıkılan binalarda kısa süre içerisinde umarım tamir edilir veya yerlerine yenileri yapılır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA