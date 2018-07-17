CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, partisinin Trakya Bölgesi yöneticileriyle Tekirdağ'ın Marmaraerğlisi ilçesinde bir araya geldi.

ilk olarak akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kalkan uçakla İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirağ'daki programlarının ilkinde Marmarareğlisi ilçesini ziyaret etti. Akşam yemeğini burada partilileri ile yiyen olan Kılıçdaroğlu daha sonra gece saatlerinde Çorlu'ya geçecek ve ilçede konaklayacak.

Çorlu programında ilk olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirecek olan Kemal Kılıçdaroğlu burada tren kazasında yaralananları ziyaret edecek. Ardından Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ne geçecek olan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziye ziyareti yapacak ve yeniden Çorlu'ya dönerek Sarılar Mahallesi'ne geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak tren kazasına ilişkin olarak CHP tarafından hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaşacak.

Tekirdağ programlarının son ziyaretini Muratlı'nın Aşağısevindikli ve İnanlı Mahalleleri'ne yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buralarda yapacağı taziye ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrılacak ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gidecek.