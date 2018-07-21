CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Taziye Ziyaretinde Bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulundu.