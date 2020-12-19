Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti

19.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:51
Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti. 

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.


Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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