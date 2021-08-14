KILIÇDAROĞLU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR
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KILIÇDAROĞLU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Sinop'un afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili 'Afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar, bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu karar yeterli değil, sanayinin ayağa kaldırılması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Sinop'un afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili 'Afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar, bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu karar yeterli değil, sanayinin ayağa kaldırılması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teyzesi Ferice Işık'ın cenazesinin ardından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından sel nedeniyle yıkılan Ayancık Köprüsü üzerinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Doğa tahribatının ulaştığı tabloyla karşı karşıyayız. Aslında iklim değişikliğinin hangi sonuçları doğuracağını 10 yılladır bilim insanları ve yöneticiler, okuyorlar, raporluyorlar. Eğer biz iklim değişikliğinin ortaya koyacağı tablonun önlemini almazsak, bu tür sorunlarla maalesef karşı karşıya kalacağız. Son rakamlara göre 51 canımız hayatını kaybetti, son derece üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Az önce bir askerimizle bir araya geldik, 2 yaşındaki çocuğunu kaybetmiş, eşini arıyor. Babasıyla yalnız kalmışlar. Çocuğunun vefat ettiğini biliyor ama eşiyle ilgili herhangi bir bilgi alamadığını ifade etti. Ayancıklı kardeşlerime şunu söylemek isterim. Olaylara vakıf olan ve çalışan belediye başkanları var. Diğer kentlerde bulunan belediye başkanlarımız da elinden gelen çabaları gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü bir ekibi burada. Ayancık'ın suyu kesilmişti, su sorununu çözdüler. Kanalizasyon sorunu vardı, onu giderdiler" dedi.

'KARAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Afet bölgesi ilanı kararı için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, 'Sanayi diye bir şey kalmış değil aslında, o bölgeyi gezdik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar, bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu karar yeterli değil, sanayinin ayağa kaldırılması gerekiyor. O insanlara bir fedakarlık yapılacaksa faizsiz bir kredi açılması lazım. Ancak öyle dükkanlarını açabilir veya tamir edebilirler. 'Dükkanlarımızı açamadığımız için burada çalışan işçilerimiz aç kalacak' diyorlar. Onlara da bir bedelin ödenmesi lazım. Hükümete bir çağrıda bulunmak istiyorum. Afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki iş yerleri açılana kadar o iş yerlerinde çalışan işçilere en azından asgari ücret düzeyinde bir ücret verilmelidir. Kimsenin umutsuz olmasını istemem, kimse kendisini yalnız hissetmesin. Herkes şunu bilsin, bu ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bu sorunlar akılla ve mantıkla çözülür. Eğer iklim değişikliğinin getireceği felaketler var ve biz bunları biliyorsak, bilim adamları biliyorsa ülkeyi yönetenlerin de bilmesi gerekiyor? diye konuştu.

'YENİ YAPILAN KÖPRÜLERİN HEPSİ YIKILDI'

'İklim değişikliğinin getireceği sonuçları dikkate alarak, önlem almak lazım' diyerek öneri sunan Kılıçdaroğlu, 'Ülkeyi yönetenler, eğer iklim değişikliği raporlarını okumamışlarsa sağlıklı ve tutarlı karar alamazlar. Bizim bilim adamlarımıza güvenmiyorsanız uluslararası kuruluşların hazırladığı raporlar var. O raporlarla bizim bilim adamlarımızın raporlarının uyuştuğunu göreceklerdir. İklim değişikliğinin getireceği sonuçları dikkate alarak, önlem almak lazım. O zaman bu tür olaylar meydana geldiğinde kendiliğinden çözülür. Karadeniz'in bütün nehirlerde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler neredeyse 150-200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı ama yeni yapılan köprülerin hepsi yıkıldı. 150 yıl önce yapılan köprüler, doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen, geleceği öngöremeyen kişiler tarafından tasarlanmıştır. Kriz ortaya çıktıktan, insanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir yararı yoktur. Önlem başta alınacak ki insanlar hayatlarını kaybetmesinler' dedi.

KILIÇDAROĞLU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR
KILIÇDAROĞLU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR
KILIÇDAROĞLU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR
KILIÇDAROĞLU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KILIÇDAROĞLU: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ DOĞRU BİR KARAR - Haberler
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