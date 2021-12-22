CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıkamış şehitlerini andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan askerleri andı.

Kılıçdaroğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla Twitter adresinden mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Sarıkamış'ta şehit düşen on binlerce askerimizin hüznü hala yüreğimizde. Geri dönmeyi düşünmeden bu toprakları bize yurt kılan tüm şehitlerimizi Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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