CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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