CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca'yı kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Büyükelçi Tinca'yı parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan