CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü KKTC'ye gidecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü KKTC'ye gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü KKTC'ye gidecek
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere perşembe günü KKTC'ye gidecek.

Kılıçdaroğlu günübirlik gerçekleştireceği ziyarette, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birer görüşme yapacak.

Siyasi parti genel başkanlarıyla da bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yurda dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü KKTC'ye gidecek - Haberler
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