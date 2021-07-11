CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin vefat eden gençlik kolları üyesine rahmet diledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin vefat eden gençlik kolları üyesine rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin vefat eden gençlik kolları üyesine rahmet diledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden partisinin gençlik kolları üyelerinden Batuhan Uysal için başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden partisinin gençlik kolları üyelerinden Batuhan Uysal için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Batuhan Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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