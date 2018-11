CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Papaz nasıl yurt dışına gittiyse, katiller de öyle yurt dışına gitti"

"Kaşıkçı cinayeti için neden Türkiye seçildi?"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Papaz nasıl yurt dışına gittiyse, katiller de öyle yurt dışına gitti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bülent Ecevit'i ölümünün 12. yılında andıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Saygın bir siyasetçi olan Bülent Ecevit'i anmak hepimizin temel görevlerinden birisidir. O bütün varlığını Türk halkına adamış bir kişidir. Her türlü kararı hiç kimseye danışmadan kimseye boyun eğemeden izin almadan yerine getiren bir kişidir. Çünkü o Mustafa Kemal'in bütün ilkelerini içselleştirmiş bir kişidir. O Kıbrıs'ta soydaşlarımız katledilirken Kıbrıs'a gidip barışı sağlayan lider bir mücadele insanıdır. O dönem dönem eleştirildi milliyetçi değildir diye. Ama hiç kimsenin en ufak bir endişesi dahi yoktur bugün. O milliyetçiliği ayrımcılık olarak görmedi, ırkçılık olarak görmedi. O milliyetçiliği kendi ülkesinin insanlarının çıkarını korumak için onun için mücadele gerekir dedi ve onun milliyetçilik anlayışı öyleydi. Onun milliyetçilik anlayışı Akdeniz'in sularında Kıbrıs'taki Beş Parmak Dağları'nda yazılıdır. Hiç kimseye gitmedi özür dilemedi, pazarlık yapmadı. Eğer bugün Ortadoğu'da derin dramlar varsa 16 yıldır iktidar olanların yol açtığı dramlardır" ifadelerini kullandı.

"81 milyonunun hakkı sana helaldır"

Ampute Milli Takımının dünya 2.'si olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın 'Hakkınızı helal edin' açıklamasıyla ilgili, "Hepimiz sana hakkımızı helal ediyoruz, sen bu ülke için mücadele ediyorsun. Bu ülkenin 81 milyonunun hakkı sana helaldır, sen bize hakkını helal et Osman Kaptan" dedi.

Adaletin, hak aramanın gereği olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, adaleti dağıtanların, adaleti yıpratmamaları için hukukun üstünlüğü ilkesiyle karar vermeleri gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem, yurt dışına kaçacak diye tutukluyorlar. Eren Erdem FETÖ ile ilgili kitap yazmış. O hareketin ne kadar tehlikeli olduğunu dünyaya duyurmuş. Dokunulmazlığı kalktığı zamanda defalarca yurt dışına gidip gelmiş bir kişi. Peki nasıl oluyor da Eren Erdem kaçacak diye içeride, uyuşturucu baronu dışarıda, bu mu adalet?" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Eren Erdem olayında da bir gizli tanık olduğunu anlattı.

"Papaz nasıl yurt dışına gittiyse, katiller de öyle yurt dışına gitti"

"Adalet çökünce ne olur iktidardaki siyasette çöker" diyen Kılıçdaroğlu, "Nasıl? Kaşıkçı cinayeti Adamlar program yaptılar. Kaşıkçıyı nasıl öldüreceklerini programladılar. Suudi Arabistan'dan katiller uçaklarla geldiler, otellere yerleştiler. Öldürüldü. Cesedi nerde olduğu belli değil. Ellerini, kollarını sallayarak da yurt dışına çıktılar. Konsolos dahil. Böylece siyasetin adalete gölge düşürdüğünü bir kez daha gördük. Katillerin gitmesine niçin izin verildi? Hangi gerekçe ile izin veriliyor? Papaz nasıl yurt dışına gittiyse, katiller de öyle yurt dışına gitti. Katiller de gitti, hiç değilse papaz katil değildi. Ama 15 kişilik katil ordusu geldi cinayeti işlediler bir gazeteciyi öldürdüler ellerini kollarını sallayarak iktidarın gözetiminde VIP'ten gittiler. Sonra sen kalkacaksın bana bu ülkede adalet var diyeceksin . Adalet yok. Uluslararası hukukun bize verdiği hakkı bir iktidar kullanmazsa arkasında ne ararsınız? Ben 'hangi gerekçeyle bunları serbest bıraktın Erdoğan?' dediğimde onun sözcüsü diyor ki 'Kılıçdaroğlu Kaşıkçı olayını kapatmaya çalışıyor.' Pes yani" açıklamasında bulundu.

"Kaşıkçı cinayeti için neden Türkiye seçildi?"

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Allah konuşturuyor, 'Biz elimizdeki bilgi ve belgelerin kopyalarını Suudilere verdik' diyor. Suudi Arabistan'dan bir siyasal yetkili talimat vermese 15 kişilik cinayet ekibi buraya mı gelir? Hepsi de kamu görevlisi. 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Ben de biliyorum kim verdi, sen de biliyorsun. 'Elimizde bilgi, belge var' diyor. Gazetecinin nasıl öldürüldüğünü biliyordun. Peki bu katilleri niye serbest bıraktın? Adalet Bakanlığını, Dışişleri Bakanlığını, Cumhurbaşkanlığı görevini neden devre dışı tuttun'Kaşıkçı cinayeti için neden Türkiye seçildi?"

Öte yandan, CHP Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu ve diğer partililer Lösemili Çocuklar Haftasına dikkat çekmek amacıyla maske taktı.