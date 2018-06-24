Oyunu Kullanan Kemal Kılıçdaroğlu Çağrıda Bulundu: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaoğlu ile birlikte oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN GELEN ŞİKAYETLER VAR

"Ankara'da ben eşim ve oğlum az önce oyumuzu kullandık. Türkiye'nin genelinde şuan ciddi bir sorun yok ama şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız sorunları çözmek için ellerinden geleni yapıyor. Bütün kamu görevlilerine çağrım, lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayın.

Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Bu konuda doğu ve güney doğudan gelen şikayetler var. Seçimin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Sandıktaki arkadaşlarımızın görevini yapması durumunda demokrasi için kaygımız olmaz. Öğleden sonra parti sözcümüz bir basın açıklaması yapacak" dedi.