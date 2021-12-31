CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gidişini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gidişini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gidişini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gidişini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e gidişini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Davet edildikleri Milli Eğitim Şuarasına katılma tenezzülünde bulunmadılar. Milli Eğitim Bakanımız Meclise gidiyor. Kendisine orada ulaşmak mümkün. Emrivaki olarak gittiği için kapıda kalıyor. Derdi kamu kurumlarından bilgi almak değil, kaos çıkarmak" dedi. - İSTANBUL

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