CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a Girişi Havadan Görüntülendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişi havadan görüntülendiİSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde İstanbul'a giriş yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişi havadan görüntülendi
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde İstanbul'a giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişi havadan görüntülendi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde sona yaklaştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yürüyüşün 23'üncü gününde İstanbul'a giriş yaptı. Çayırova İstanbul il sınırına gelen Kılıçdaroğlu'nu burada partililer karşıladı.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin İstanbul'a girişi havadan görüntülendi. Görüntülerde Türk Bayrakları taşıyan kortej ve kortejin İstanbul'a girişi yer aldı.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Tuzla Şifa Mahallesinde mola verdi.