CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca...

IHAAW101510-ASA/15-09-2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca...

IHAAW101510-ASA/15-09-2017

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. 15.09.2017 10: 15: 10 TSI
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