CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca...
IHAAW101510-ASA/15-09-2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı.
IHAAW101510-ASA/15-09-2017
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. 15.09.2017 10: 15: 10 TSI
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