CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya ile Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, Mavikent Sanayi Sitesi'ne geçti. Burada esnafla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bir işyerindeki konuşmasında, siyasetçinin temiz olması gerektiğini ve tek derdinin hizmet etmek olması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Şu an esnafın büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyoruz. Sadece Gaziantep'te değil tüm Türkiye'de sıkıntı var. Eğer biz temiz siyaseti getirebilirsek, vatandaşın verdiği vergileri doğru yere harcarsak, bu memlekette işsizlik olmaz, esnaf kazanır ama Allah'ın izniyle çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Yeşilsu Caddesi'nde bulunan Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktıktan sonra Bakırcılar Çarşı'nı gezdi. Bakırcı esnafının kendisi için hazırladığı ve üzerinde CHP logosuyla isminin yazılı bulunduğu bakır tabağı sembolik olarak çekiçle işleyen Kılıçdaroğlu, Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Karayılan'ın mezarını ziyaret etti, kabrine karanfil bıraktı, dua etti. Karayılan'ın yakınları ise Kılıçdaroğlu'na Kurtuluş Savaşı döneminde bölge halkı tarafından giyilen siyah kalpak hediye etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te esnaf ziyareti - Haberler
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