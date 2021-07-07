Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
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Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni, olgun ve halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni, olgun ve halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yerel yönetimlerden başladık ve biz bunu büyüteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti, daha sonra bir otelde basına kapalı düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması" ve "İş İnsanları Buluşması" etkinliklerine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi" sloganıyla geliştirdiği Mersin Teksin programının CNR

Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenen lansmanına katılan Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, CHP'li belediyelerin çalışmalarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları döneminde halka yapılan yardımların arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mersin'e baktığınızda bir turizm, tarım, sanayi, ulaşım, deniz kenti, her şey var burada. Dolayısıyla 21. yüzyılın dünyasında belediye başkanları yarışma içine girerler. O yarışta kim ipi göğüslerse hem belde halkına hizmet etmiş olacak hem kentini dünyaya tanıtmış olacak. Şimdi bu olanağı sağlayan dijital ortam var, teknoloji var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu olanaktan yararlandı. Belediyeyle ilgili sorunun mu, şikayetin mi, ihtiyacın mı var, süratle iletebilirsin. Doğrudan belediye başkanı ve ekibi sorunu en kısa sürede öğrenecek ve çözümü de en kısa sürede yerine getirmeye çalışacak."

Kılıçdaroğlu, belediyelerin hizmetleri sırasında ayrım yapmamasını isteyerek, Vahap Seçer'e de hizmetlerinde dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin asıl öznesinin, hizmet yapan bir belediye başkanının halka hesap vermesi olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Harcadığınız her kuruş sizin paranız değil, halkın parası. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Yeni, olgun ve halka hesap veren bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yerel yönetimlerden başladık ve biz bunu büyüteceğiz. Türkiye'de herkesin huzur içerisinde evinde oturduğu, televizyonunu seyrettiği, sokaklarına çıktığı, sinemasına ve tiyatrosuna gittiği, caddelerinde, parklarında rahatlıkla gezip, oturabildiği, rahatlıkla şakalaşabildiği, gelecek endişesi taşımayan yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Yerel yönetimde başladık ve bunu sürdüreceğiz."

"Şehitler bizim için baş tacıdır"

Kılıçdaroğlu, bugün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın şehit düştüğünü anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Mardin Kızıltepe'den bir şehidimiz var. Şehitler bizim için baş tacıdır. Bir şehit olduğunda hepimizin yüreğine bir sızı düşer. Terörün bittiği, aydınlık bir Türkiye'yi, 84 milyonun huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi istiyoruz ve bu Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Ben ve arkadaşlarımın hiçbir bireysel tercihi ya da beklentisi yok. Tek beklentimiz bu ülkede herkesin huzur içerisinde yaşaması. Her annenin, babanın, çocuğun huzur içerisinde yaşaması. En büyük arzumuz bu ve biz bunu yapmaya talibiz. Yapılmayanı yapmaya talibiz. Hesap verilmeyen ortamda hesap vermeye hazırız ve talibiz."

İktidara geldiklerinde, vatandaşın her türlü sorusuna yanıt vereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"128 milyar dolar nereye gitti?' sorusu hala askıda ama biz 128 milyar doları vatandaşın sormasını değil bize şu soruyu iktidara geldiğimizde sormalarını isteriz ve sorduklarında yanıtını veririz. 'Şurada 1 kuruş, 10 lira, 100 lira vardı, bunu nereye harcadınız?' sorusunu başımızın üstünde kabul edeceğiz ve her sorunun yanıtını alnımızın akıyla vereceğiz. Yeni, ahlaklı siyaset budur ve biz bunu yapmaya talibiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de uygulamayla ilgili bilgi verdi.

Sunuculuğunu, program sunucusu Simge Fıstıkoğlu ile radyo programcısı Bay J'nin yaptığı programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı
Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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Kılıçdaroğlu, Mersin Teksin uygulamasının lansmanına katıldı - Haberler
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