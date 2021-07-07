CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de esnafı ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En büyük arzumuz, Türkiye'nin huzur içerisinde yaşaması, hep beraber huzur içerisinde yaşamamız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En büyük arzumuz, Türkiye'nin huzur içerisinde yaşaması, hep beraber huzur içerisinde yaşamamız. Gerginliklerden sürekli, özenle kaçınmaya çalışıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile merkez Akdeniz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafın sorunlarını dinleyen, gezdiği pastanede ikram edilen simidi yiyip ayran içen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin kent ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine, "Mersinlilere yapılan her hizmetin karşılığını Mersinliler veriyor. Memnunuz, mutluyuz. İnşallah Türkiye'nin her tarafında böyle güzel olur. En büyük arzumuz, Türkiye'nin huzur içerisinde yaşaması, hep beraber huzur içerisinde yaşamamız. Gerginliklerden sürekli, özenle kaçınmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ülkede işsizlik problemi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gençlerimiz büyük ölçüde işsiz. Burada da işsizlik var. Belediye başkanlarımızın önünde yüz binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Bunu karşılamak mümkün değil tabi. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. Yeni iş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, iktidar bunu yapmıyor ama iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle her şeyi, bütün sorunları çözeceğiz." dedi.

Gezisi sırasında karşılaştığı bir vatandaşın, emeklilerle ilgili sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Emekliler, Türkiye'de nüfusu en kalabalık olan sosyal sınıf. Eğer emekliler ortak ses çıkarırsa, emekliler hep beraber 'Bizim hakkımıza sahip çıkmayan partiye oy vermeyeceğiz' derlerse, 'Kim bizim hakkımızı savunuyorsa biz ona oyumuzu vereceğiz' diye açık ve net, toplu bir çağrı yapmazlarsa bu sorunları yaşarsınız. Ama benim sözüm var. Çözeceğim sorununuzu. İki maaş ikramiye yetmedi. O ikramiyelerin, öyle ufak, uyduruk ikramiye olmaması lazım. Adı ikramiye ama verilen para, para değil. En az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar