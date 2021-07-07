CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de sebze ve meyve halini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksine ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen ile hal esnafını gezdi, onlarla sohbet etti.

Ürünleri inceleyen Kılıçdaroğlu, gezisi sırasında "İsterseniz size lokantamızda yemek ısmarlayalım." diyen bisikletli kuryeye, "Şimdi yapamam bu kalabalıkta." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesinin komplekste açtığı Münir Özkul Kreşini de ziyaret etti, öğrencilerin dans gösterisini izledi.

Ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar