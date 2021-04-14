CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Yıldırım Akbulut için rahmet diledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Yıldırım Akbulut için rahmet diledi

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Yıldırım Akbulut için rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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