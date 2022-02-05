CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun... - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Korona virüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Emine Erdoğan, Politika, Haber

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