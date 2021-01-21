CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'de en büyük sorunu yaşayan esnaflarımızdır. Dükkanları aylardır kapalı, geçinemiyorlar." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kırşehir'den güzel haberler aldıklarını belirterek, bu kentin Türk siyaset tarihinde ve esnaf dünyasında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Esnafların piri Ahi Evran Veli'nin diyarında esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de en büyük sorunu yaşayan esnaflarımızdır. Dükkanları aylardır kapalı, geçinemiyorlar. Sorunları var, halka hizmet edemiyorlar. Arzu ettikleri destek bugüne kadar sağlanmadı. Dolayısıyla orada bir yangın var. Onların feryatlarına bizim tercüman olmamız lazım. Duymayan kulaklara duyurmamız, görmeyen gözlere göstermemiz lazım. Ahi Evran'ın mekanında esnafın dertlerini dillendirmek bizim boynumuzun borcudur. Biz toplumun en zayıf halkalarının tercümanı olmak zorundayız. O insanlara destek vererek yanında durmak zorundayız. Onların bir tarafa atılmasını asla kabul etmeyiz, doğru bulmayız."

Kılıçdaroğlu, sıkıntı çeken tüm kesimlerin yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "Bu ülkede hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmemeli. Herkes şunu iyi bilmelidir ki eğer bir kişi 'benim sahibim kimdir?' diye etrafa şöyle bir bakıyorsa beni ve Cumhuriyet Halk Partisini görecektir. Onların sahibi biziz. Dertlerini biz dile getireceğiz. Kim görmek istiyorsa göstereceğiz. Görmek istemeyenlere de duyuracağız ve göstereceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Ahi Evran Külliyesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız