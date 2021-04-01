CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de öldürülen Ceyda Önal'ın ailesine taziyelerini iletti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de öldürülen Ceyda Önal'ın ailesine taziyelerini iletti

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de öldürülen Ceyda Önal'ın ailesine taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de eşi Serkan Önal tarafından öldürüldüğü belirtilen Ceyda Önal'ın ailesine taziyelerini iletti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de eşi Serkan Önal tarafından öldürüldüğü belirtilen Ceyda Önal'ın ailesine taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ceyda Önal'ın ailesini telefonla aradığı kaydedildi.

Ceyda Önal'a Allah'tan rahmet dileyen Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksel ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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