CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

08.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark'taki geçici hizmet binasında, belediye başkanı Tunç Soyer'le bir araya geldi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin Konak'taki binasına da giden Kılıçdaroğlu, şube üyeleriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun programları basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muhtarlar Buluşması' toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Millet İttifakı ile yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı ile yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz"
Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Ankara Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:05:30. #1.14#
title