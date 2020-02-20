CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet diledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

20.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet diledi

CHP Genel Başkanı , 'de şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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