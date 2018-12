CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı

Kılıçdaroğlu: "(Ekrem İmamoğlu'nun) 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu size inanıyoruz ve güveniyoruz. Çok kısa sürede 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP MYK üyeleri, il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da yer aldı.

İstanbul'u yönetmenin sıradan bir yönetim olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Buraya İstanbul için toplandık. İstanbul'u yönetmek sıradan bir yönetim değildir. İstanbul'u yönetmek için irade lazım. İstanbul'u yönetmek için bilgi lazım, deneyim lazım. Üçü kimde var Ekrem İmamoğlu'nda. Bizim bu kararımız. Sıradan bir karar değildir. Çünkü biz İstanbul'un ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Aday adaylarımızın tamamı son derece değerli. Onlara da şükran borçluyum. Onlarda çalışıyorlar. Sonuçta bir kişi için karar vereceksiniz. O nedenle aday adaylarımızı da yürekten kutluyor onlara da hepinizin huzurunda selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"İstanbul tarihi, doğası ve kültürü yağmalanan bir kenttir"

İnsanların hayatlarının yollarda değil, çalıştıkları ortamda geçmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Boğazı, adaları, Marmara Denizi ile dünyanın en güzel kentlerinden birisidir İstanbul. Sanatın merkezidir aslında İstanbul. Yönetenlerin biz sana ihanet ettik itirafında bulundukları bir İstanbul. Çalışanlarının zamanlarının büyük bir kısmını trafikte geçirdikleri bir kenttir aynı zamanda İstanbul. Oysa çalışanlar çok kısa süre içerisinde işlerinin başına gitmek isterler ama bu tablo bugün yaşanmıyor. Bu tablonun değişmesi lazım. İnsanlar hayatlarının önemli bir kısmını yollarda değil, çalıştıkları mekanlarda geçirmeliler. İstanbul aynı zamanda tarihi, doğası ve kültürü yağmalanan bir kenttir. Bunu düzeltmek zorundayız. Bu tarihi bir görevdir. Bu tarihi görevi üstlenenin de ciddi sorunları vardır. İstanbul'u Fatih aldı. Yağmalatın diye almadı. Denizleri halka kapatın diye almadı. Yeşillikleri yok edin diye almadı. İstanbul'u beton İstanbul'a dönüştürün diye almadı. İstanbul'u yaşatın gelecek kuşaklara güzel bir İstanbul verin diye aldı" şeklinde konuştu.

"Eğer kul hakkı yemezseniz İstanbul'un milyarları vardır"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün sorunları çözebilir miyiz? Elbette çözebiliriz. Neyle? Bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Yönetecek kişinin kentli ile kavga etmesi değil. Bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu arkadaşımız böyle bir yapıya karaktere sahip mi? Evet. Beylikdüzü'nün tepesine kırlangıcı oturtan arkadaşımız. 7 rengi orada tutan arkadaşımız. İstanbul'u seven İstanbul için çaba harcayan arkadaşımız. İstanbul için yapacağımız çok şey var. Eğer kul hakkı yemezseniz İstanbul'un milyarları vardır. İstanbul'un sermayesi vardır."

"Üreten ve istihdam oluşturan belediyecilik, bizim belediyecilik anlayışımız orada"

Belediyecilik anlayışının üreten ve istihdam oluşturan bir belediyecilik olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Üreten ve istihdam oluşturan belediyecilik. Bizim belediyecilik anlayışımız orada. Üreteceksiniz ve istihdam oluşturacaksınız. Bana kim en güzel örneği verebilir diyorsa Beylikdüzü'ne gidebilir. İstihdamın nasıl oluşturulduğunu işsizliğin nasıl azaltıldığını, üretimin nasıl yapıldığını herkese gösterebilirsiniz. Üremek illa fabrika kurmak anlamanına gelmez. Hayatın her alanında kentlinin istediği her türlü yatırımı yaparak istihdam yaratabilirsiniz. Binlerce evladımız işim yok diye ortalıkta gezmeyecek" ifadelerini kullandı.

"20- 25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun bütün İstanbul'u kaymak tabakası yapsana"

Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman takılırlar. Eleştirirler. Kadıköy'ü Beylikdüzü'nü Beşiktaş'ı, Sarıyer'i eleştirirler. Oralarda oturanlar kaymak tabaka diye de eleştirirler. 20- 25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun bütün İstanbul'u kaymak tabakası yapsana. Bütün İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirmek İmamoğlu'nun sorumluluğundadır. O yapacaktır göreceksiniz. Harcanan her kuruşun yerinde harcanması gerekiyor. İstanbul'u dünyanın en önemli metropolleriyle yarışır hale getirecektir" dedi.

"Ekrem İmamoğlu size inanıyoruz ve güveniyoruz"

Belediye başkan adaylarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarımdan iki şey istiyorum. Bir, belediye başkanı seçildiğin andan itibaren bütün beldeye hizmet vereceksin ayrım asla yapmayacaksın. Sana oy versin vermesin. Pozitif ayrımcılığı yoksul mahallelere daha fazla yapacaksın. İkinci istediğimiz bir şey daha var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Ekrem İmamoğlu size inanıyoruz ve güveniyoruz. Çok kısa sürede 5 yıl içinde İstanbul da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"İstanbul Türkiye ekonomisinin motor gücüdür"

İstanbul'da yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul için yeni bir sayfa açma zamanı geldiğini herkes gibi bende biliyorum. İstanbul 16 milyona yaklaşan nüfusuyla bilelim ki dünyanın en kalabalık 15'inci kenti. İstanbul Türkiye ekonomisinin motor gücüdür. İstanbul durursa ne yazık ki Türkiye durur. İstanbul Ankara'dan yönetilemez. İstanbul iradesi bağlı yöneticiler tarafından da yönetilemez ve yönetilemiyor. Bu şehir ancak genç, dinamik yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilir. Ben İstanbul'u yeniden küresel iddia sahibi bir kent haline getirmek için adayım. İstanbulluların mutlu ve özgür olmaları için adayım. İstanbul'un ekonomisini büyütmek, iş olanakları oluşturmak gençlerin yeniden umudu haline gelmek için adayım. İstanbul'a yakışır ve yaşanır bir çevreye kavuşturmak, dünyanın yetenekli insanlarını ve kalıcı yatırımları çekecek bir cazibe merkezi yapmak için adayım. Ben cesaretimi bu kentin insanlarından alıyorum" şeklinde konuştu.

"Benim için halka hizmet etmek hakka hizmet etmek hatta ibadettir"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömrü trafikte geçenler 5 yıl sonra karşıma çıksınlar ve sayende insan olduğumu hissettim desinler diye adayım. Ben bu söylediklerimin hepsini İstanbul'un ilçelerinden birinde başardım. Sadece 5 yılda insanların bunu dediğine binlerce kez şahit oldum. Bunu tüm İstanbul'da başarmak için adayım. Benim için halka hizmet etmek hakka hizmet etmek hatta ibadettir. 5 somut büyük hedefim var. İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek. İki İstanbul'daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. Üç İstanbul'da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek. Dört İstanbul'un işsizlik sorununu çözmek. Beş İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek. Kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tüm İstanbul'a yaymak. Bizim 2050'de bile geçerli olacak bir vizyona ihtiyacımız var. 2050 yılında çocuklarımıza güzel İstanbul hazırlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan kardeşlerime sesleniyorum hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız."

Kaynak: İHA