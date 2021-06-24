CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun balıkçılarla sohbeti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamürsel Kültür Merkezi'nde partiye yeni katılan üyelere rozet takması KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'deki temasları kapsamında Hereke'den...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun balıkçılarla sohbeti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamürsel Kültür Merkezi'nde partiye yeni katılan üyelere rozet takması KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'deki temasları kapsamında Hereke'den Karamürsel'e tekne ile geçerek Marmara Denizi'ndeki müsilaj hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, yolculuk sırasında balıkçılarla da buluşarak talep ve sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 'Yüzde 45 oyumuz var' çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (2) - Haberler
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