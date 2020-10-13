CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği...
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği...

13.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ama başka bir şey yapıyor, sivilleri bombalıyor. Bir insanlık suçu, terör suçu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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