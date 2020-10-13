CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor.