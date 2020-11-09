CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı Açıklaması

09.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajının yanı sıra Anıtkabir ve dolunay görüntüsüyle "Yiğidim Aslanım" şarkısının müziği eşliğinde, "82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla ve asla unutmayacağız." sözlerini seslendirdiği bir video da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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