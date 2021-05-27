CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya geldi, bir besiciye konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde kanaat önderleriyle bir araya geldi, bir besiciye konuk oldu.

Isparta'daki gül hasadının ardından Burdur'un Bucak ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, burada bir dinlenme tesisinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

Gazetecilerin alınmadığı toplantının ardından Seydiköy köyüne geçen Kılıçdaroğlu, burada bir çiftliği gezdi.

Çiftliğin sahibi Nihat İnan ve ailesi ile sohbet eden Kılıçdaroğlu'na, yörede "kömbe" olarak adlandırılan ekmek ve ayran ikram edildi.

Büyükbaş hayvanlara yem veren Kılıçdaroğlu, sıkıntılarının olduğunu belirten İnan'a "Birçok yerde üreticiler aynı sıkıntıları dile getiriyor." dedi. Kılıçdaroğlu, "Ama sizi dinlemesi gerekenler dinlemiyorlar. Kulakları sağır onların, gözleri görmüyor. Onlar başka işlerle uğraşıyorlar. Yapacağımız ilk şey şu, önümüze nasıl olsa bir sandık gelecek. Bunlara bir dersini vereceğiz, demokratik yollarla bunları göndereceğiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Burdur'a geçti. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, basına kapalı ziyaretin ardından, Pazar Mahallesi'ndeki Uzunçarşı, Demirciler ve Uzun Cami Caddelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kılıçdaroğlu, bu sırada yoldan geçen, belediye çalışanı Aysel Gürdal'ın kullandığı halk otobüsüne binerek yolcuları selamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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