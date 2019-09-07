07.09.2019 18:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova, Germencik ve Söke Belediyelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA