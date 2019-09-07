CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova,...

07.09.2019 18:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova, Germencik ve Söke Belediyelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da
Kaynak: AA
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