CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova,...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesini ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun İncirliova Belediyesini ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun Germencik Belediyesini ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun Söke Belediyesini ziyareti AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da, Efeler, İncirliova, Germencik ve Söke Belediyelerini ziyaret etti.