CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da halka seslenecek

06.09.2019 09:31

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın ve ilçelerinde iki gün sürecek ziyaret programında bir de miting yapılacak.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Çine Belediyesi ile başlayacak gezi programında ilk gün Nazilli, Yenipazar, Sultanhisar Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. Geceyi Kuşadası'nda geçirecek olan Kılıçdaroğlu, 7 Eylül Cumartesi günü sabah 10.00'da Aydın'ın Kurtuluş Günü törenlerine katılacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programında kurtuluş törenlerinin ardından önce Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret edecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 12.30'da Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde halka seslenecek.



İlk kez Efeler Belediyesi'ni ziyaret edecek



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi önünde halka seslendikten sonra Efeler Belediyesi'ni ziyaret edecek. Efeler Belediyesi'ni kurulduktan sonra ilk kez ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu'nu burada karşılayacak olan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Tüm halkımızı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesi ziyaretine davet ediyorum" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Efeler Belediyesi ziyaretinden sonra İncirliova, Germencik, Söke, Didim ve Kuşadası Belediyeleri'ni ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, daha sonra Kuşadası'nda Altın Güvercin Beste Yarışması'nı izleyecek. - AYDIN

Kaynak: İHA