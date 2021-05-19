CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e girişi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Mozoleye çiçek bırakması Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.