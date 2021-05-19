CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e girişi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Mozoleye çiçek bırakması Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e girişi

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Mozoleye çiçek bırakması

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
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