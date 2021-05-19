CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e girişi Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Mozoleye çiçek bırakması Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e girişi
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Mozoleye çiçek bırakması
Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı