CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsizlik gelecekten beklentilerin bitmesidir, açlık, yoksulluktur. Türkiye'de 8 buçuk milyon insan işsiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye-Fransa maçına değinerek, protestolara üzüldüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye-Fransa maçında Fransa milli marşı okunurken yapılan protestoya üzüldüğümü belirtmek isterim. İzlanda'da kabul edemeyeceğimiz bir olayı bizim milli takımımıza yaşattıkları için de üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Onlar oraya bir mücadele için geliyorlar. Centilmence mücadele yapacaklar. Milli takımımıza karşı gösterilen olumsuz tepkiyi doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin Türk-İş'e dört aydır randevu vermediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Dört ayrı randevu talep edilmesine rağmen randevu verilmedi. Niçin vermiyorlar? Seçimler var. Seçimlerden sonra çok düşük bir rakam verecekler. Uzlaşmayacağız diyorlar. Seçim heyetine gidecekler. Kimden oluşuyor bu heyet hükümetin adamlarından. Dört aydır Türkiye'nin en büyük işçi sendikasına (Türk-İş) randevu verilmiyorsa bütün işçi kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım. Dört aydır randevu verilmiyorsa o sendikanın da yerinde durmaması, beklememesi lazım" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İşsizlik gelecekten beklentilerin bitmesidir, açlık, yoksulluktur. Türkiye'de 8 buçuk milyon insan işsiz. Bunun 1 milyonu üniversite mezunu. Düşünün biz iktidarda değiliz ama nereye gitsem "Ne olursunuz oğluma, kızıma iş bulun" diyor insanlar. Ben merak ediyorum iktidar sahiplerine de bu pusulalar, bu mesajlar gidiyor mu? Hesap soracağız 23 Haziran'da. Sandıkta gözünü kırpmadan ve hiçbir endişeye kapılmadan Ekrem İmamoğlu'na oyunu vereceksin. Adana'da 35 yaşında genç bir çocuk intihar etti. Annesi "oğlum bu kadar borç için intihar etmeye değer mi?" dedi. O annenin dramını kimler biliyor acaba? Saray'da oturanlar biliyor mu? Sosyete damadı biliyor mu? Lale Devri'ni yaşayanlar biliyorlar mı? Saadet Partisinin İBB başkan adayının iki oğlunun da işine son veriyorlar. Ben AKP'ye oy veren değerli vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Siyaset yapan, düzgün, ahlaklı bir adama, "sen misin siyaset yapan" diyorlar."

Kılıçdaroğlu, Ocak-Nisan döneminde karşılıksız çeklerdeki artışın yüzde 78 olduğunu belirterek, "Hapse girmeye sıraya girmişler, hapishanelerde de yer yok. Geçen geldi bir grup, 'çekim karşılıksız çıktı, 6 milyon alacağım var alamıyorum, 1 milyon ödeyeceğim var ödeyemiyorum, şimdi ben hapse gireceğim' diyor. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Dış güçler mi yönetiyor bu ülkeyi? Protesto edilen senetlerde de aynı durum var. 482 bin 610 kişi son dönemde icraya verilen kişi sayısı. 2018 sonu itibariyle icra dairelerinde, biraz önce söylediğimiz 482 bin kişi hariç, 29 milyon 727 bin 512 belge var. Nüfusun yarısının icrada işi var" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA