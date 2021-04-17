CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 28'nci yılında 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 28'nci yılında 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8'nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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