CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba mahalleri ziyaret etti

09.09.2019 16:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir dizi mahalle ziyaretinde bulundu.

Ağbaba, beraberinde Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş, il ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle Hekimhan'ın Kocaözü, Güzelyurt, Dursunlu, Yayladamı, Sarıkız, Beykent, Hacılar, Davulku ve Bahçedamı mahallelerini ziyaret etti.

Ağbaba, ziyaretlerde mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek, istek ve sorunlarını dinledi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise mahalle muhtarlarıyla her zaman istişare içinde olduklarını ifade ederek, "Sizlerin sorunlarınızı mahalle muhtarlarımız sürekli bizlerle paylaşıyor. Biz muhtarlarla çözüm üretmek konusunda istişare yapıyoruz. Göreve başlayalı 4 ay oldu. Zaman içerisinde gücümüzün yettiği kadar çözüm odaklı olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA