CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli'de temaslarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Zincir marketleri terbiye edeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Zincir marketleri terbiye edeceğiz. Bu ülkenin topraklarındaki değerleri tekrar bu ülkenin esnaflarına vereceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gelen Ağbaba, Türk Metal Gölcük Şubesi'nde işçilerle bir araya geldikten sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Gölcük programı kapsamında son olarak Gölcük Esnaf Odasını ziyaret eden Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye vurgu yaptı.

Ağbaba, TBMM'de oylanan torba yasa teklifinde şirketlere kayyum atama ve memurların kararnameyle meslekten atılması yetkisi verildiğini belirterek, "Bunlar öyle yetkiler ki baba, oğula vermez." ifadesini kullandı.

Ağbaba, iktidara gelince Türkiye'ye liyakati getireceklerini ve israfa son vereceklerini söyledi.

İktidara gelmeleri halinde esnaflara yönelik hayata geçirecekleri projelere değinen Ağbaba, "Esnaflara sicil affı, bakanlık, faizlerin silinmesi vesaire... Zincir marketleri terbiye edeceğiz. Bu ülkenin topraklarındaki değerleri tekrar bu ülkenin esnaflarına vereceğiz." diye konuştu.

Ziyaretlerinde Ağbaba'ya CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay