CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli'de temaslarda bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli'de temaslarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli'de temaslarda bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Zincir marketleri terbiye edeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Zincir marketleri terbiye edeceğiz. Bu ülkenin topraklarındaki değerleri tekrar bu ülkenin esnaflarına vereceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gelen Ağbaba, Türk Metal Gölcük Şubesi'nde işçilerle bir araya geldikten sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Gölcük programı kapsamında son olarak Gölcük Esnaf Odasını ziyaret eden Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye vurgu yaptı.

Ağbaba, TBMM'de oylanan torba yasa teklifinde şirketlere kayyum atama ve memurların kararnameyle meslekten atılması yetkisi verildiğini belirterek, "Bunlar öyle yetkiler ki baba, oğula vermez." ifadesini kullandı.

Ağbaba, iktidara gelince Türkiye'ye liyakati getireceklerini ve israfa son vereceklerini söyledi.

İktidara gelmeleri halinde esnaflara yönelik hayata geçirecekleri projelere değinen Ağbaba, "Esnaflara sicil affı, bakanlık, faizlerin silinmesi vesaire... Zincir marketleri terbiye edeceğiz. Bu ülkenin topraklarındaki değerleri tekrar bu ülkenin esnaflarına vereceğiz." diye konuştu.

Ziyaretlerinde Ağbaba'ya CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler
CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
'HDP ile miting yapıyorlar' eleştirilerine CHP'den yanıt: Belediye başkanımız davete icabet etmiş
"HDP ile miting yapıyorlar" eleştirilerine CHP'den yanıt: Belediye başkanımız davete icabet etmiş

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan İlyas Tetik Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli'de temaslarda bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 18:34:19. #1.14#

title