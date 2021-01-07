CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Kırşehir'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genel Başkanımızın önderliğinde bu ülkede ahlakı, demokrasiyi, liyakati savunan herkesle birlikte bu ittifakı (Millet İttifakı) genişleterek büyüteceğiz." dedi.

Ağbaba, partisinin Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in, Türkiye'nin kültürüne büyük katkı yapmış önemli bir il olduğunu belirterek emek, alın teri, esnaf, Ahi Evran Veli ve Neşet Ertaş deyince bu kentin akla geldiğini söyledi.

Gündemdeki bazı konulara değinen Ağbaba, ülkenin ekonomik bir buhran geçirdiğini ileri sürerek ekranlarda farklı, sokakta farklı bir Türkiye'nin olduğunu ifade etti. Salgın süreciyle yeni sorunların ortaya çıktığını, bunun başında esnafın yaşadığı sıkıntıların geldiğini anlatan Ağbaba, "Aylardan beri Genel Başkanımız hem grup toplantılarında hem de her bulunduğu ortamda esnafla ilgili meseleleri gündeme getirmeye çalışıyor. Milletvekillerimizle Türkiye'de esnafımızı gezdik. Maalesef duydular ama az duydular. Yaklaşık 432 bin esnafa 1000 lira, bir de kira yardımı verecekler. Günlük 33 liraya denk geliyor. Esnaf aylık 1000 lira ile ne yapsın?" diye konuştu.

Farklı konularla ülkenin gündeminin değiştirilmeye çalışıldığını savunan Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Niye gündem değişiyor, herkes görüyor. Biz ittifakı (Millet İttifakı) büyüteceğiz, herkes bilsin. Genel Başkanımızın önderliğinde, bu ülkede ahlakı, demokrasiyi, liyakati savunan herkesle birlikte bu ittifakı genişleterek büyüteceğiz. Korku ne? Bütün anketlerde görülüyor ki Cumhur İttifakı yüzde 45'i geçemiyor. Mesele, 'türban, darbe' diyor. Bunların hiçbiri gündemde yok. Bu ülkenin gündeminde darbe yok. Darbe yapacak kimse de yok. Biz Kırşehir'deki zabıta, Akpınar'daki memurla mı yapacağız darbeyi? Yapacakları ilk seçimde gideceklerini biliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde büyüyen ittifakımızla ülkeyi yöneteceğiz."

Veli Ağbaba, basın toplantısının ardından esnaf ziyaretinde bulundu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Ağbaba'nın programlarına CHP milletvekilleri Erdoğan Toprak, Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız