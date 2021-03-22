CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "İktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "İktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı"

22.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:20
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağına rağmen istihdamda azalma yaşandığını belirterek, iktidarın işten çıkarma yasağının sadece kağıt üstünde kaldığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl işten çıkarma yasağına rağmen istihdamda azalma yaşandığını belirterek, iktidarın işten çıkarma yasağının sadece kağıt üstünde kaldığını iddia etti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 için Türkiye İstatistik Kurumunun resmi işsiz sayısını 4 milyon 61 bin kişi olarak açıklamasına rağmen, "iş olsa çalışırım" diyenlerin sayısının 4 milyon 219 bin kişi ile ilk defa resmi işsiz sayısını geçtiğini kaydetti.

Çalışma hayatında koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Ağbaba, şunları ifade etti:

"Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl işten çıkarma yasağı gelmesine rağmen istihdamda toplamda 1 milyon 268 bin kişilik azalış meydana geldi. Bu da demek oluyor ki iktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı. İşten çıkarma yasağına rağmen 2020 yılında her gün en az 3 bin 400 kişi işsiz kaldı. 2019 yılına göre evde kalan gençlerimizin sayısında yaşanan artış 472 bin oldu. Bu duruma göre 2020 yılında 5,7 milyon gencimiz evde kalarak annesinin babasının eline bakar hale geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Celal Adan Ömer Çelik Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Rasim Öztekin Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Bülent Uygun Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "İktidarın işten çıkarma yasağı sadece kağıt üstünde kaldı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:21:45. #1.15#
title