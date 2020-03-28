CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan şeker pancarı açıklaması Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pancarın nasıl stratejik bir ürün olduğu şimdi çok daha net görülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Pancarın nasıl stratejik bir ürün olduğu şimdi çok daha net görülüyor. Pancar üretimine kota koyan, şeker fabrikalarını satanlar, pancarın küspesine muhtaç oldular." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pancar üreticilerine yaptığı ödeme müjdesini eleştirdi. "Daha düne kadar şeker fabrikalarını peşkeş çekip satan, kotaları artırmayan, pancar ekimini kısıtlayan hatta neredeyse yasaklayan zihniyet şimdi çiftçiye müjde veriyor." değerlendirmesini yapan Ağbaba, CHP olarak her zaman şekerin yapımında kullanılan pancarın stratejik bir ürün olduğunu, başından sonuna birçok sektörde hammadde olarak kullanıldığını belirttiklerini aktardı.

"Firmalar etil alkol için şeker fabrikalarına başvuruyor"

Pancarın sadece şeker anlamına gelmediğinin bu günlerde çok daha fazla anlaşıldığını bildiren Ağbaba, "Pancarın nasıl stratejik bir ürün olduğu şimdi çok daha net görülüyor. Pancar üretimine kota koyan, şeker fabrikalarını satanlar, pancarın küspesine muhtaç oldular. Şu an dezenfektan ve medikal sektöründe üretim yapan tüm firmalar etil alkol ihtiyacını karşılamak için şeker fabrikalarına başvurdular. Fabrikalardan çıkan melastanın hepsini alıyorlar." açıklamasını yaptı. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Siyasi iktidarın şeker ekimini kısıtlaması ve getirdiği şeker kotasının ne kadar yanlış olduğunu bugün herkes anladı. Türkiye'de 1998 yılında 22,2 milyon ton şeker pancarı üretiliyordu, 61 milyon ülke nüfusu vardı. 2019 yılına geldiğimizde pancar üretimi yıllık 18,1 milyon ton, ülke nüfusu ise 83 milyon. Hala 1998 üretim rakamlarına ulaşamadık. Cumhuriyetin en yoksul yıllarında 'Şeker fabrikaları kurulsun' diye teşvikler verilmişken, Atatürk tarafından bizzat şeker fabrikaları açılmışken o fabrikalar kıymetli arazileri için tek tek satıldı. Daha o yıllarda halk sağlığı için Hıfzısıhha Enstitüsü gibi bir kurum açılmışken bugün bunların hepsi birer birer kapatılıyor. Siyasi iktidar tarafından bilinçli ve kasıtlı olarak, tarımda kendi kendine yetebilen üretebilen, sağlıkta ve bilimsel araştırmalarda öncü ve diğer ülkelere yardım edebilen bir ülke iken geldiğimiz nokta içler acısı."

Kaynak: AA