CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, BDDK ve Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini değerlendirdi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, BDDK ve Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, BDDK ve Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, mart sonu itibarıyla toplam 3 milyon 921 bin 332 KOBİ'nin, bankacılık sektörüne kredi borcunun bulunduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, mart sonu itibarıyla toplam 3 milyon 921 bin 332 KOBİ'nin, bankacılık sektörüne kredi borcunun bulunduğunu bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, BDDK ve Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerini değerlendirdi.

Sadece vatandaşın değil, sektörlerin de "borç batağı içine savrulduğunu" dile getiren Ağbaba, "Ülkede memurundan işçisine, emeklisinden çiftçisine, işsizinden esnafına ve işletme sahibine herkes borç kapanı içerisine sıkışmış vaziyette. Tüm ülkeler vatandaşına nakdi destekte bulunurken, iktidar millete bankalardan borçlanmayı adres gösterdi." görüşünü savundu.

Gelir kaybı yaşayan ve yeterli nakdi destekten mahrum kalan vatandaşların geçinebilmek için çareyi bankalara ve finansman şirketlerine borçlanmakta bulduğunu ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"BDDK verilerine göre, tam kapanma öncesindeki hafta, vatandaşların bankalara ve özel finansman şirketlerine olan toplam borcu 1,7 milyar lira artarak, 860 milyar liraya dayanmış durumda. Bankalar Birliği Risk Merkezine göre, tüketici kredisi borcu olan vatandaş sayısı ise 34,4 milyona yükseldi.Türkiye'de artık bir hanede sadece bir kişi değil, birden fazla kişi borçlu durumda. Salgının ilk günlerinden itibaren iktidar, nakdi destek yerine vatandaşa düşük faizli kredi borçlanmasını önermişti. Geçen yılın aynı döneminde vatandaşların bankalara ödediği kredi kartı ve tüketici kredisi faizi 19,6 milyar liraydı. Bu yıl ise ödenen faiz miktarı, yüzde 30 oranında artarak, 25,3 milyar liraya yükseldi."

BDDK'nin verilerine göre, mart sonu itibarıyla toplam 3 milyon 921 bin 332 KOBİ'nin, bankacılık sektörüne kredi borcunun bulunduğunu belirten Ağbaba, "Küçük ve orta boy işletmelerin bankalara olan kredi borçları ise 875 milyar liraya yükseldi. Küçük ve orta boy işletmelerin içinde bulunduğu borç batağı ilerleyen dönemlerde işletmelerin teker teker iflas etmesine ve kitlesel işsizliğin artmasına neden olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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