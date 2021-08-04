CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı"

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı. PKK veya başka kimse en ağır ceza ile cezalandırılmalı." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı. PKK veya başka kimse en ağır ceza ile cezalandırılmalı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amasya'ya gelen Ağbaba, CHP İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Temasları kapsamında Amasya Ticaret Odasını ziyaret eden Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, son zamanda meydana gelen yangınların tüm ülkenin içini yaktığını, bu yangınlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yangınların nedeninin çok yönlü bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade eden Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bir yangın yeri, misafir odamız yanıyor. Yani misafir odamız ney, evimizin en güzel odası, en kıymetli mobilyaları koyduğumuz, çoluğumuzu, çocuğumuzu sokmadığımız odalarımız yanıyor şu anda. Günlerden beri izliyoruz. Bu konuda zaman, zaman manipülasyon yapılıyor, zaman, zaman bazı şeyler konuşuluyor. Ama bu yangınlardan ders çıkarmamız lazım. Bu yangınların bu ülkeyi bir daha yakmaması için tedbirler alınması lazım. Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı. Kimse... PKK veya başka kimse en ağır ceza ile cezalandırılmalı. Hangi örgütse, hangi katilse, o hayvanları yakmak, o ağaçları yakmak, insanı katletmekten daha ayıp bir suçtur, cezalandırılsın."

Ağbaba'ya, temaslarında, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar, CHP İl Başkanı Turgay Sevindi eşlik etti.

Ağbaba, daha sonra Gümüşhacıköy Belediyesini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Gümüşhacıköy programının ardından, Merzifon ilçesine geçen Ağbaba, Akif Gülle Kültür Merkezinde partilerle buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: 'Bu yangınların sorumlusu kim varsa ortaya çıkarılmalı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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