CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, esnafın yetiştirecek çırak bulamadığını belirterek,"Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Bu demektir ki Türkiye 20 yıl sonra girişimci bulamayacak." dedi.

Öztrak, CHP Ekonomi Masası heyetiyle Afyonkarahisar'daki Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Burada esnaf ve vatandaşın istek ve taleplerini dinleyen heyet, daha sonra Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile Ziraat Odası Başkanlığına ziyarette bulunuldu.

Öztrak, ESOB ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ekonomi modelinin iflas ettiğini savundu.

Borçla ekonominin şişirilerek büyütülüyormuş gibi yapıldığını ileri süren Öztrak, "Bu borcu da gidip betona yatır, şimdi de onun sıkıntısını çekiyoruz. Borçlanıyorsan eğer, önce malını satıp döviz kazanacağın kişiye ver. Bu sayede de geri borcu ödeyebilirsin. Öyle yapmadık biz, asfalta, tünele ve alışveriş merkezlerine yatırdık." dedi.

Öztrak, esnafın Türkiye'nin orta direği ve istikrarın sembolü olduğunu vurguladı.

Gençlerin artık esnaf olmayı istemediğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Hepsi masa başında kravat takıp oturmak istiyor. Çırak bulamıyorsunuz, niye? Herkesi üniversite mezunu yaptık. Bu ülkede şu anda teknisyene verilen maaş, mühendise verilen maaştan fazla. Böyle bir şey olur mu? Oluyor. Çünkü denge bozuldu. O zaman şimdi daha büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Sizler yetiştirecek çırak bulamıyorsunuz. Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Bu demektir ki Türkiye 20 yıl sonra girişimci bulamayacak. Bugün sanayici dediklerimizin çoğu sizin aranızdan çıkmadı mı? Sizin devamınız gelemeyince ne olacak? Ne yapacağız bu memlekete? Yerli, milli götürecek yabancılara vereceğiz öyle mi?"

Esnaf Bakanlığının kurulmasını öneren Öztrak, şöyle devam etti:

"Esnafa gerçek bir sicil affı çıkarın. Sicil affı çıkıyor ama bankaların kendi kredi kartları merkezleri var. Orada da herkesin geçmişte yediği kırmızı çizgiler duruyor. '1-2 çizik yemiş veya mücbir sebepten dolayı çizik yemiş esnafa kredi açmıyorsan eğer senin bundan dolayı cezai sorumluluğun vardır' dersek bu iş olur. O zaman sicil affı çalışır. Yoksa çalışmaz."

Buradaki programın ardından Öztrak ve heyet, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay'ı ziyaret ederek kentten ayrıldı.