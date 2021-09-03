CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğa ilişkin, "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğa ilişkin, "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız Merkez Yönetim Kurulumuzda değerlendireceğiz, tüzüğümüz bunu emrediyor." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadın sporcuların ülkenin gururu olmaya devam ettiklerini belirtti. "Filenin Sultanları" destanlar yazarken, bugün bir güzel haberin de Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan geldiğini bildiren Öztrak, ABD'yi yenerek dünya şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı'nı kutladı.

Bir yaz ayının daha geride kaldığını belirten Öztrak, "Ne yazık ki yaşadığımız felaketler yazımızı kışa çevirdi. Ülkemizin, güneyini orman yangınları kuzeyini ise sel felaketleri vurdu." ifadesini kullandı. Bu afetlere karşı iktidarın hiçbir hazırlık yapmadığının görüldüğünü savunan Öztrak, 19 yılda yanan toplam orman kadar orman alanının iki haftada yandığını savundu.

Bu hafta Tarım ve Orman Bakanının "Beş yangın söndürme uçağı alacağız." dediğini aktaran Öztrak, şöyle konuştu:

"Özrü de kabahatinden büyük. Hep söylüyoruz bu metal yorgunu hükümet ülkeyi yönetemiyor. Ülke rüzgara kapılmış bir yaprak gibi savruluyor. Milletimizin, Erdoğan şahsım hükümetine ve Cumhur İttifakı'na güveni kalmadı. Anketler uzun zamandır buna işaret ediyor. Şimdi her müflis siyasetçinin yaptığını yapıyorlar. Koltuklarını korumak için Seçim Kanunu ile oynamaya kalkıyorlar. Önce Erdoğan barajı açıklıyor. Sadık takipçisi ufak ortağı da ardından geliyor. Maşallah kibirde de büyüğünden geri kalmıyor. 'Seçim barajı kararı yüzde 7 olarak tescillendi' diye açıklama yapıyor. Seçim barajının tescil makamı ne zamandan beri Erdoğan ve Bahçeli oldu? Tescili yapacak makamın TBMM olduğunu ne çabuk unuttular? Sizler ne zamandan beri millet iradesinin tecelligahı TBMM'nin yerine geçtiniz? Milletimiz yaptıklarını görüyor. Barajı kaça indirirlerse indirsinler, bu kibir ortaklığına sandıkta cevabı vermeye hazırlanıyor. Sandık geldiğinde alayını siyasetin hurdalığına gönderecek. Bunun doğrusu, sıfır barajdır. Ama bu kibir abidelerini sıfır baraj da kurtarmaz. İnanmayan ilk pazar, milletin önüne sandığı getirir."

Adli yıl açılış törenine de eleştirilerde bulunan Faik Öztrak, adaletin olmadığı bir devletin, temelsiz bir bina gibi olacağına söyledi. Temelsiz binanın da er, geç yıkılacağını vurgulayan Öztrak, "Yargıyı şahsım hükümetinin vesayeti altına alanlar, milletin adalete duyduğu güveni dibe vurdurdular. Şimdi beyler her zaman yaptıklarını yapıyorlar. Yandaş müteahhitlere, şatafatlı saraylar yaptırarak yargıya, itibarını iade edebileceklerini sanıyorlar. Milletimiz de adalete susamış durumda. Erdoğan'ın vesayet gölgesinin düştüğü o şatafatlı binalar, adalete susamış yürekleri ferahlatamaz." diye konuştu.

28 Şubat davasına da değinen Öztrak, FETÖ'cü olmaktan hüküm giyen savcıların açtığı, delillerin bir kısmının sahte olduğu da ortaya çıkan davalarda, yine FETÖ'cü hakimlerin verdiği kararların hayata geçirildiğini savundu. Öztrak, şöyle devam etti:

"80 yaşını geçmiş emekli komutanlar hapse atıldı. Yargıda, FETÖ'nün ruhunun hala dava dosyalarında gezindiği ortaya çıktı. Erdoğan uçakta 'Yargı kararını verdi. Benim kapıma gelen olmadı.' dedi. Ardından hemen hapisteki emekli generaller için, yandaş kalemler 'af çağrıları' yapmaya başladı. Anlaşılan Erdoğan hapse attığı generaller üzerinden, şimdi yeni bir 'imaj parlatma' çalışmasına hazırlanıyor. Bir af kararnamesiyle hem davaların sonucunu kesinleştirmiş olacak hem de güya ne kadar bağışlayıcı olduğunu dünya aleme gösterecek. Oysa bu insanların talebi af değil, yeniden yargılanmak istiyorlar. Oynanan bu oyun, seksenini geçmiş emekli generallerin, neden apar topar içeriye atıldığını gösteriyor."

Kendisini korkutan iki köpek nedeniyle belediyeden şikayetçi olan bir polis memurunun başvurusu üzerine Cumhuriyet Savcısının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında, soruşturma başlattığını bildiren Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İçişleri Bakanlığı da Başkanımızın ifadesini almak üzere, müfettiş görevlendirmiş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Memlekette yolsuzluklar arşa çıkmış. Rüşvetler, mala mülke çökmeler, talan almış yürümüş. Türkiye Cumhuriyeti içten içe çürürken, eski bakanlar itirafçı olmuş, Cumhuriyet savcılarından tık yok. Ama iki köpek polisi kovalayınca savcılar hemen soruşturma açıyor, yetmiyor İçişleri Bakanı da müfettiş görevlendiriyor. Cumhuriyet savcılarımızın bu görev aşkını, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın son itiraflarıyla ilgili olarak da görmek istiyoruz."

Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Erdoğan Bayraktar'ın son itirafları hakkında soru sormak isteyen muhabirleri basın toplantısına almadığını öğrendiklerini aktaran Özrak, Çelik'in bu tutumunu yadırgadıklarını söyledi. Öztrak, bu durumunun basın ve haber alma hürriyetinin açık ihlali olduğunu ileri sürdü.

Büyüme rakamlarını değerlendirdi

Geçtiğimiz yıl salgına bağlı olarak dünya ekonomilerinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Öztrak, küresel ekonominin geçen yıl yüzde 3,3 daraldığını, bu yıl ise dünya ekonomisinin yüzde 6 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Geçen yılın ikinci üç ayına göre tüm dünyada olağanüstü büyümeler kaydedildiği vurgulayan Öztrak, şöyle devam etti:

"Haritada yerini bulmakta zorlanacağımız Makau bile bu dönemde yüzde 69,5 büyümüş. Guyana yüzde 48,7 büyümüş. Yine aynı dönemde Peru yüzde 41,9, Azerbaycan yüzde 35,5, İngiltere yüzde 22,2 büyümüş. Türkiye'de ise yüzde 21,7 büyümüş. Ama AK Parti Genel Başkanı, dünyanın en yüksek ikinci büyümesini gerçekleştirmekle övünüyor. İkinci büyümesini gerçekleştirmediniz ekonomide bu tür yüksek sıçramalar, baz etkisiyle açıklanır. Diğer taraftan, buna finans literatüründe, 'ölü kedi sıçraması' denir. TÜİK'in tabelasındaki büyüme, sokakta yok. TÜİK'in büyüme rakamı vatandaşa dokunmuyor. Milletimizin kahir ekseriyetinin refahını artırmıyor. Yaşam koşullarını iyileştirmemiş. Bunu TÜİK'in rakamları bile saklayamıyor. 'Ekonomi büyüdü' diyorlar. Büyüyen ekonomi değil. Ne büyüdü ben söyleyeyim, büyüyen iş arama kuyrukları. Avrupa'nın ucuz emek ülkesine döndük. Avrupa İstatistik Ofisinin rakamları ortada. Türkiye, Arnavutluk ve Karadağ'dan sonra, Avrupa'nın en düşük asgari ücretini veren ülke. Çin 19 yılda ucuz emek ülkesi olmaktan çıkıp, kalkınma merdivenlerinde yukarı çıkarken, biz bu merdivenlerde aşağıya yuvarlandık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün "Son 20 yılda Avrupa'da, öğretmen maaşlarını en çok artıran biziz" dediğini de belirten Öztrak, "Artırdınız da son 20 yılda, milli parasını en fazla pul eden de sizsiniz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın rakamlarına göre 33 ülke arasında, lise öğretmenlerine verilen maaş sıralamasında 28. sıradayız. Topu topu beş ülkeden öndeyiz." dedi.

"Bütün bunlar büyümenin sürdürülebilir olmadığını ortaya koyuyor"

Konut fiyatlarının ve kiraların en hızlı arttığı ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Faik Öztrak, diğer taraftan ise son bir yılda inşaat girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışın yeni konut inşasını tehdit ettiğini söyledi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunun, çimento fiyatlarındaki fahiş artışlara dayanamayarak, 9 Eylül'de grev kararı aldığını hatırlatan Öztrak, "Bu ne alışılmış ne de görülmüş bir durum. Bütün bunlar büyümenin sürdürülebilir olmadığını ortaya koyuyor." görüşünü aktardı.

Hızlı kredi genişlemesinin sebep olduğu bir başka kırılganlığın da yüksek enflasyon olduğunu savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu sabah ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık tüketici enflasyonu yüzde 1,12. Bu, 2018'den sonra en yüksek ağustos ayı enflasyonu. 12 aylık enflasyon yüzde 19,25 ile mevcut seride tüm ağustos aylarının rekorunu kırdı. Böylece Türkiye, dünya enflasyon liginde tırmanarak 12'nci ekonomi oldu. Bu ligde yarıştığımız diğer ekonomiler Etiyopya, Angola, Zambia, Sudan ve Nijerya. Erdoğan geçtiğimiz ay 'Ağustos ile enflasyonda da düşüş göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması, mümkün değil' demişti. Gel gör ki enflasyon rakamları Erdoğan'ı yalancı çıkardı. Sadece Erdoğan değil. Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nı da yalancı çıkardı. Başkan 'Faiz enflasyonun üzerinde kalacaktır.' diye söz vermişti. Ama faiz yüzde 19'da kalırken enflasyon yüzde 19,25'e çıktı. Enflasyon faizi aştı. Enflasyon faizi aşınca, Merkez Bankası faizi artırmamak için izlediği enflasyon göstergesini değiştirdi. Çekirdek enflasyonu dikkate alacağını açıkladı. Bunlar milletin enflasyonunu zaten izlemiyordu. Şimdi TÜİK'in tüketici enflasyonunu da izlemeyeceklermiş. Beyler hedefe uyamayınca hedefi kendilerine uyduracak. Yaptıkları iş bu. Böyle bir yönetime güven duyulur mu? Merkez bankalarının en önemli sermayesi güvendir."

Öztrak, 12 aylık gıda enflasyonunun da yüzde 30'a dayandığını bildirirken, kuraklığın sadece ormanları değil, sofraları da kavurduğunu ileri sürdü. Son bir yılda salatalığın yüzde 129, kabağın yüzde 87, şeftalinin yüzde 81, taze fasulyenin yüzde 68, domatesin yüzde 50, tavuk etinin ise yüzde 64 zam gördüğünü savunan Öztrak, "Sebze, meyve ve diğer sıradan ürünler bile millet için artık lüks olmuş. Üstelik daha yaz aylarındayız. Kışı hayal bile edemiyorum. Allah bu milleti, Erdoğan'ın zam ve zulmünden korusun." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarının ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız Merkez Yönetim Kurulumuzda değerlendireceğiz, tüzüğümüz bunu emrediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan