CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi... CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in işsiz sayısına, çalışmaya hazır olan ancak iş bulamayacağı için çalışmaktan vazgeçenler, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle mevsimlik çalışanlar da dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısının 10 milyon 221 bine, gerçek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in işsiz sayısına, çalışmaya hazır olan ancak iş bulamayacağı için çalışmaktan vazgeçenler, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle mevsimlik çalışanlar da dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısının 10 milyon 221 bine, gerçek işsizlik oranının ise yüzde 30,1'e çıkacağını savunarak, "Türkiye böylesine yakıcı bir işsizlikle daha önce hiç karşılaşmamıştır." ifadesini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok hissedildiği mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan, "Nisan dönemi iş gücü ve istihdam verileri" nin TÜİK tarafından yayımlandığını belirtti.

Verilerin, salgının iş gücü piyasasını tsunami gibi ezip geçtiğini gösterdiğini aktaran Öztrak, "Söz konusu dönemde, 3 milyon yurttaşımız iş gücü piyasasından çıkmış kabul ediliyor. Aynı dönemde, çalışma çağında olup iş gücüne dahil olmayanların sayısı, geçen yıla göre 4 milyon 72 bin arttı." değerlendirmesini yaptı.

Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"TÜİK'in işsiz sayısına, çalışmaya hazır olan ancak iş bulamayacağı için çalışmaktan vazgeçenler, eksik ve yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanları dahil edersek, gerçek işsiz sayısı 10 milyon 221 bine, gerçek işsizlik oranı ise yüzde 30,1'e çıkmaktadır. Türkiye böylesine yakıcı bir işsizlikle daha önce hiç karşılaşmamıştır. Yaşanan krizin en ağır yükünü ise gençlerimiz çekiyor. 25-29 yaş arasında olan ve ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranı, nisan ayında yüzde 40,2 ile yeni bir rekor kırdı. Bir başka ifadeyle taşı sıksa suyunu çıkaracak 2 milyon 458 bin gencimiz evde anasının, babasının eline bakıyor. Türkiye'nin gerçek beka sorunu işte budur.

Ekonominin hızla ayağa kalkabilmesi için tüm dünyanın yaptığı gibi yurttaşlarımıza bütçeden karşılıksız verilecek nakdi destekler artırılmalıdır. Bunun için saray iktidarı daha fazla vakit kaybetmeden tüm kesimlerle istişare halinde, bir 'dayanışma bütçesi' ve 'dayanışma programı' çıkarmalıdır. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, işsizlerimiz, işçilerimiz ve işverenlerimiz ancak bu şekilde ayakta tutulabilir. İktidar, gerçek ötesi popülist siyaset tarzını bir kenara bırakacak, bunu yapamıyorsa da iktidarı bırakacak. Milletimiz, atılan her adımı görmekte, söylenen her sözü duymakta, notunu da vermektedir. Kuşku yok ki bu aziz millet, sandık geldiğinde Saray koalisyonuna yerini gösterecektir."

Kaynak: AA