CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı (2)

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
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