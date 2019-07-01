CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı (2)
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: AA
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