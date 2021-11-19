CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün Türkiye'miz, bir suç mahalline dönmüştür. Türkiye ekonomisi göz göre göre boğazlanmaktadır." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve Kahramanmaraş'a başsağlığı diledi.

Öztrak, Mersin'de kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan Müslüme Yağal'a da Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileğinde bulundu.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Öztrak, "Üreticiler fiyat veremiyor. Vadeli satışlar durdu. İğneden ipliğe her şeye saat başı zam geliyor. Marketler sattığı mal sayısına kota uyguluyor. Bir alırsan, ikincisi yok. Fiyatı dolara endeksli ürünler yavaş yavaş piyasadan çekiliyor, tezgah altına iniyor. Bazı mallarda karaborsa ve kıtlık emareleri başladı ve önümüz kış, hem de kapkara bir kış. Yaşadığımız bu kabusun nedeni, ekonominin kitabını yazmakla böbürlenenlerin, milletimizin defterini dürme konusundaki kararlılığı." diye konuştu.

Dün doların TL karşısında 10 lira 48 kuruş ile 11 lira 22 kuruş arasında gidip geldiğini anlatan Öztrak, dolar alıp satan birinin 4 saatte yüzde 7 civarında kar elde ettiğini söyledi.

Yıllık faizin yüzde 15'e düşürüldüğü bir ortamda 4 saatte yüzde 7 karın çok büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Öztrak, "Anlaşılan birkaç saat içinde bazı manipülatörler yanıltıcı bilgilerle piyasayı silkelemiş, deveyi havuduyla götürmüştür." değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankasının faiz kararını neden 5 dakika geç açıkladığını soran Öztrak, "Faiz kararının 5 dakika geç açıklanması başlı başına bir skandaldır. Normal bir ülkede bu gecikme ciddi bir soruşturma sebebidir." dedi. Öztrak, Merkez Bankası kararının açıklanmasının geciktiği 5 dakikada kimlerin dolar alıp sattığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti.

Faiz kararının alınacağı günün gecesinde Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararname'de yapılan değişikliğin piyasaları tedirgin ettiğini dile getiren Öztrak, "Para Politikası Kurulu kararından önce Türk Lirası'nın kolunu kanadını kırmak için elden ne gelirse yapılmıştır. Türk Lirası spekülasyona, manipülasyona açık hale getirilmiştir. Yaşananlar 'Bu kadar da tesadüf olmaz' dedirtmektedir. Sanki bir takım 'organize işler' vardır. Dün saat 12.20 ile 16.30 arasında döviz piyasasında yaşananlar hiç de sıradan işler değildir ve bu işlemler mutlaka soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Öztrak, milletin satın alma gücünün, Türk Lirası'nın değerinin "güneş görmüş kar gibi" eridiğini savundu.

Merkez Bankasının net döviz kasasının 12 Kasım itibarıyla 35 milyar dolar açık verdiğini iddia eden Öztrak, "Bugün Türkiye'miz, bir suç mahalline dönmüştür. Türkiye ekonomisi göz göre göre boğazlanmaktadır. 'Milleti faize ezdirmeyeceğim' diyenler, milletimizi dolara ezdirmektedir." eleştirisinde bulundu.

Öztrak, 8 Eylül'de Türkiye'nin dış borcunun 3 trilyon 711 milyar lirayken bugün 4 trilyon 784 milyar liraya yükseldiğini ifade ederek, "İki ayda kişi başına düşen dış borcumuz tamı tamına 12 bin 707 lira arttı. Bu çok korkunç bir faturadır." diye konuştu.

Kurdaki artış nedeniyle asgari ücretteki kaybın arttığını da dile getiren Öztrak, "Sene başından bu yana kurdaki artış nedeniyle asgari ücretteki kayıp 130 dolara dayandı. Bugün asgari ücrette artış konuşulacaksa önce bir kere bu kaybı telafi edeceksiniz. 2 bin 826 liralık asgari ücretin üzerine 1445 lirayı koyacaksınız, ondan sonra artışı konuşacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 20 yıl önce meydanlarda, "Millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına girebiliyorlar mı? Köylünün arasına girebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Hayır. Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, Seçim, Seçim." diye seslendiğini anımsatan Öztrak, bugün de Cumhur İttifakı'nın millete gidemediğini iddia etti.

"Milletimiz ve ülkemiz için mücadele veriyoruz, vereceğiz"

Sürekli milletle iç içe olduklarını söyleyen Öztrak, partisinin Ekonomi Masası tarafından Afyonkarahisar ve Kütahya'daki gezilerinden izlenimlerini de anlattı.

Öztrak, "Milletimiz ve ülkemiz için mücadele veriyoruz, vereceğiz. Ama tek ses çıkaran biz olmamalıyız. Bu zamanda sessiz kalmak suça iştiraktir. Bugün herkes söyledikleri kadar söylemediklerinden de sorumludur. Artık kimse karnından konuşmamalıdır. Derdini gür sesle anlatmalıdır." yorumunu yaptı.

Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın, milletin gözünden ve gönlünden düştüğünü ileri süren Öztrak, 50 artı 1 barajından şikayetin sebebinin de bu olduğunu savundu.

Öztrak, "Hangi seçim sistemi gelirse gelsin, baraj nereye inerse insin artık Erdoğan'ı kurtarmaz. Erdoğan'a gram güven kalmamıştır. Erdoğan ilk gelecek sandıkta seçilemez." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin şu anda güven krizinin tetiklediği bir döviz krizi yaşadığını söyleyen Öztrak, bu krizin finans krizine hızla evrilebileceğini öne sürdü.

Yapılacak tek şeyin seçim olduğunu belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Şu anda yaşadığımız güven ve döviz krizinin reel sektöre ve mali kesime sıçramasını engellemek için hala vaktimiz var. Bunun için yapılması gereken ilk iş bellidir. Artık kendisine hiçbir şekilde güvenilmeyen Erdoğan'ı bir an evvel evine göndermek. Ekonomimiz yangın yerine dönmüşse, ülkeyi yönetenler yangına benzin döküyorsa, milletin kendi kaderine sahip çıkması, milletin hakemliğine başvurulması tek seçenektir."

Soruları yanıtladı

Öztrak, konuşmasının ardından gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

Faiz indiriminin vatandaşa ne kadar yaradığının sorulması üzerine Öztrak, enflasyonu düşürmeden, ekonomideki risklere karşı önlem almadan emirle faiz indirmenin, cebinde dolar olana ya da dolarla garanti alana yarayacağını söyledi.

Eylül ayından bu yana Merkez Bankasının 200 baz puan faiz indirdiğini, dün de bunun üstüne bir 100 baz puan daha faiz indirimi yapıldığını anımsatan Öztrak, "İhtiyaç kredilerinin faizi, eylülde neyse özel bankalarda bugün de o. Bir tek kamu bankalarında düşüyor. Taşıt kredisinde ise faizlerde kısmi bir artış var. Ama aşağı giden bir şey var, bankalar mevduat faizlerini aşağıya çekiyor. Kamu bankaları dışında da bankalar kredi faizlerine dokunmuyor. Faiz indiriminin bir diğer kazananı da bankalar. İndirilen faiz, maalesef milletimize değil faiz lobilerine yarıyor." diye konuştu.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı helalleşme yolculuğunun takvimi belli mi?" sorusu üzerine de Öztrak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız helalleşme derken bir büyük toplumsal uzlaşmadan, bir kucaklaşmadan bahsediyor. Böyle bir uzlaşmanın, kucaklaşmanın stratejisi falan olmaz. Gönülden gönüle yol yapmanın da takvimi olmaz. Sayın Genel Başkan'ımızın helalleşme yolculuğu çoktan başlamıştır. Artık milletimiz çok yorulmuştur, çok hırpalanmıştır, bir an önce kucaklaşmaya ihtiyacımız vardır."

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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