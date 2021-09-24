CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in "DEVA ve Gelecek partilerini de Millet İttifakı içinde görmeyi arzu ediyoruz" açıklamasını, "Biz de tabi ki arzu ediyoruz. Demokrasiden yana olan, demokrasi mücadelesi veren, ülkeye yeni ve güçlü bir parlamenter sistemi getirmek için mücadele eden tüm partileri yanımızda, ittifakımız içinde görmek isteriz." şeklinde değerlendirdi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığından, işsizlikten, borçtan bunalan milletin artık canıyla ihtarname çektiğini iddia etti.

Bir ülkenin parasının değerinin o ekonominin barometresi olduğunu ifade eden Öztrak, "Ne yazık ki Erdoğan vesayet rejimi, ekonomide ve siyasette sebep olduğu bozulma ve çürümeyle bu ülkeyi büyük bir buhrana soktu." dedi.

Enflasyonun ağustosta da düşmediğini belirten Öztrak, Merkez Bankasının yüzde 18'e indirilen politika faizine değinerek, şöyle devam etti:

"Hesaba, kitaba bakmadan politika faize müdahale etti. Erdoğan, New York'a uçarken, 8 lira 64 kuruş olan dolar kuru, Türkiye'ye döndüğünde 8 lira 85 kuruşu gördü. Ülkemizin dış borç yükü, beyler New York'ta gezerken 49 milyar lira birden arttı. Bugün üniversite öğrencilerimiz 'barınacak yer yok' diyerek parklarda yatıyor. Bu 49 milyar lirayla en lüksünden biner odalı 1068 yurt inşa edilir, ülkede yurt sorunu bitirilirdi."

ABD Merkez Bankasının para musluğunu kapatacağının sinyallerini verdiğini belirten Öztrak, Brezilya, Rusya, Macaristan, Şili gibi Türkiye'ye benzeyen pek çok ekonominin küresel riskleri de dikkate alarak, faizi artırmaya başladığına dikkati çekti.

Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan tek ülkenin Türkiye olduğunu iddia eden Öztrak, "Müsilaj Marmara'yı kapladı, seller oldu, ormanlar yandı beyefendi hiç tınmadı. Bir de baktık birdenbire BM kürsüsünden 'bu anlaşmayı onaylayacağız' dedi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyona sahip 12'nci ekonomi olduğunu belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Enerji Bakanlığının çift maaşlı Bakan Yardımcısı 'doğal gaz fiyatları Türkiye'yi zorlayacak' diyerek, önümüzdeki aylarda gelecek zamların yolunu yapıyor. Ekimde doğal gaz ve elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı söylenmeye başlandı bile. LPG'nin pompa fiyatına bugün 15 kuruş zam geldi. Taş kömürü fiyatları derseniz, o da şahlanmış. Önümüz kış. Ne yazık ki kışımızı kara kışa çevirecek zamlar, şimdiden sıraya girdi. Vatandaşlarımız, zam yağmuruna şimdiden hazırlansın."

Yıllardır esnafı haksız rekabetten korumak için zincir marketlerin düzenlenmesi gerektiğini söyledikleri ve bunun için kanun teklifleri verdiklerini belirten Öztrak, "Zincir marketler, Erdoğan'ın eseridir. Şimdi sarayın vesayeti altındaki AK Parti milletvekilleri, TBMM'ye kanun teklifi getireceklerini söylüyorlar. Bizim teklifimiz burada samimiyseniz alın kullanın." diye konuştu.

Türkiye'de faizlerin halen çok yüksek olduğunu savunan Öztrak, şunları söyledi:

"Çünkü riskler çok yüksek. Yüzde 18'e indirilen politika faiziyle bile dünyada en yüksek faize sahip 9'uncu ekonomiyiz. Biz faizin inmesini elbette çok isteriz. Ama bunun için riskleri düşürecek, güven veren bir program lazım.

Böyle bir ortamda faizleri hesapsız kitapsız, talimatla, suni şekilde aşağı çekmek her zaman olduğu gibi millete değil, dolar ve avro ile gelir garantisi verilen üç beş yandaş müteahhide yarar. Nitekim milletimize lirayla ödenen maaşlar, ücretler pul oluyor. Ama yandaşlar dolar, avroyla aldıkları ihalelerle, gelir garantileriyle abat oluyor. Bu yılın ilk 8 ayında geçilmeyen yollar, uçulmayan havalimanları için yandaşlarına bütçeden yaklaşık 20 milyar lira ödediler. Şimdi bu daha da artacak. Milletin parası pul edilirken, yandaşlar dolarla, avroyla abat ediliyorsa, yükü de fakir fukaranın sırtına yükleniyorsa biz bunun hesabını elbette sorarız."

"Çiftçiler sokağa inmeye hazırlanıyor"

Vatandaşların hızla Türk Lirası'ndan kaçtığını iddia eden Öztrak, son bir ayda döviz tevdiat hesaplarının yaklaşık 4,5 milyar dolar arttığını söyledi.

Son bir yılda 378 milyar liralık tüketici ve konut kredisi kullandırıldığına, bunun yüzde 72'sinin ihtiyaç kredisi olduğuna işaret eden Öztrak, verilere göre, kanuni takibe düşen tüketici kredilerinde olağanüstü artış olduğunu kaydetti. Öztrak, "2021'in ilk 6 ayında vatandaşın icraya düşen borcu geçen yılın üç katına çıkmış, 3 milyar liraya dayanmış." dedi.

Toplantıda traktörü haczedilen bir çiftçinin fotoğrafını gösteren Öztrak, "Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 'çiftçilerin durumu çok iyi' demişti. Ama çiftçiler şimdi sokağa inmeye hazırlanıyor." diye konuştu.

Tekirdağ'da valilik önünde eylem yapan bazı işçilerin, polis tarafından gözaltına alınmasına tepki gösteren Öztrak, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin seçimlerinin de iptal edileceği duyumunu aldıklarını, bunun yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin stratejik çıkarları korunarak, ABD'den alınamayan F-35'lerin parasını derhal tahsil etmesi gerektiğini dile getiren Öztrak, İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirin alınması gerektiğinin altını çizdi.

"Merkez Bankasının faiz kararının ülkede neden olduğu riskleri tartıştık"

Öztrak, Türkiye'nin sorunlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını ama bu sorunların çözümsüz olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası olarak, Genel Başkanımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Ekonomi Masamız, yakın zamanda, 25 il gezip, 25 bin kilometre yaptı. Esnaflarımızla sanayicilerimizle çiftçilerimizle işçi ve işsizlerimizle bir araya geldik. Sorunlarını dinledik. Çözüm önerilerimizi milletimizle paylaştık. Sayın Genel Başkanımız önümüzdeki günler için yapılması gerekenler konusunda talimatlarını verdi.

Bugün Ekonomi Masası toplantımızda, Merkez Bankasının faiz kararının ülkede neden olduğu riskleri de tartıştık. Biz sahada olmaya, milletimizle buluşmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi her sorunun çözümü var. Yeni kurallardan, kurumlardan, kadrolardan oluşan reçetemiz hazır. İlk seçimde işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak."

CHP iktidara gelirse herkesin canından, malından, geleceğinden emin olacağını, memlekette bayram yaşanacağını iddia eden Öztrak, vatandaşların da sandığı sabırsızlıkla beklediğini öne sürdü.

DEVA ve Gelecek Partilerinin Millet İttifakı'na katılması

CHP Sözcüsü Öztrak, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, DEVA ve Gelecek partilerini de Millet İttifakı içerisinde görmeyi arzu ediyoruz' açıklamasını yaptı. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Biz de tabi ki arzu ediyoruz. Biz demokrasiden yana olan, demokrasi mücadelesi veren, ülkeye yeni ve güçlü bir parlamenter sistemi getirmek için mücadele eden tüm partileri yanımızda, ittifakımız içinde görmek isteriz." diye konuştu.

Öztrak, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın "Beşşar Esad'ın Suriye konusunu görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet ettiği" iddiasına ilişkin soruya karşılık da "Yok böyle bir mektup. Nereden çıkıyor anlamış değiliz ama böyle bir mektup yok." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de Kürt sorunun olmadığına ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine Öztrak, Cumhur İttifakı'nın "sorun yok" diyerek, "sorun çözüldü" zannettiğini öne sürdü.

Öztrak, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, ülkede tüm kesimlerin çok ciddi sorunlarının bulunduğunu, özellikle demokrasi sorununun yaşandığını ifade ederek, "Daha dün bizi 'Sivas'ın ötesine gidemiyor' diye itham edenler, bugün anlaşılan Sivas'ın ötesinden ne sesler geliyor duymuyorlar." diye konuştu.

Sorunların ancak TBMM çatısı altında çözüme kavuşabileceğini belirten Öztrak, "Cumhur İttifakı ne derse desin biz çözümü onların yaptığı gibi İmralı'da değil, millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulacağız." ifadesini kullandı.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili eleştirileri üzerine, "Diyanet İşleri Başkanımız, CHP'nin kendini bilmez tiplerinin muhatabı olmamıştır, olmayacaktır. Kendini asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler, bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret etmiş olurlar." şeklindeki açıklamalarına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Biz, Diyanet İşleri Başkanlığını kuran partiyiz. Dolayısıyla o makama herkesten daha fazla ve herkesten önce biz saygı gösteririz. Ayrıca biz eleştiririz ama üslubumuzda hakaret olmaz onların üsluplarında olduğu gibi. Ama Diyanet İşlerinin başındaki kişi, Cumhuriyet Halk Partis'nin kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığını sarayın bir şubesi gibi çalıştırıyorsa, anayasanın amir hükümlerine uymuyorsa buna karşı çıkmak bizim görevimiz, karşı çıkmaya da devam edeceğiz."