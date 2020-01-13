CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gidişi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

13.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:36
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın gidişi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak soruları cevapladı
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