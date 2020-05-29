CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den "Açık Semalar Antlaşması"na ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den "Açık Semalar Antlaşması"na ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesine ilişkin, "Hem Rusya'nın antlaşmayı kısıtlı olarak uygulamaya son vermesini hem ABD'nin kararını yeniden gözden geçirerek antlaşmaya dönmesini umuyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den
29.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesine ilişkin, "Hem Rusya'nın antlaşmayı kısıtlı olarak uygulamaya son vermesini hem ABD'nin kararını yeniden gözden geçirerek antlaşmaya dönmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, ABD'nin, Açık Semalar Antlaşması'ndan Rusya'nın antlaşmaya tam olarak uymadığı gerekçesiyle altı ay süresince çekilme kararı almasının, uluslararası güvenlik ve istikrar için endişe verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

İmzaya açıldığı 1992'den bu yana Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 35 devlet tarafından imzalanan ve 2002'den bu yana aktif bir şekilde yürürlükte olan Açık Semalar Antlaşmasının, "Avro-Atlantik bölgesinde güven inşası ve istikrara katkı yapan, uluslararası ilişkilerde öngörülebilirliği artıran, ülkeler arasında şeffaflığı artırdığı için çatışma riskini azaltan bir mekanizma" olduğunun altını çizen Çeviköz, "Tarafların birbirlerinin toprakları üzerinde mutabık kalınan rotalarda silahsız gözlem uçuşları yaptıkları bu mekanizma, uluslararası ölçekte silahsızlanma ve bunu doğrulama çabalarına da bir katkı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, imzacı devletlerden bir veya daha çoğunun antlaşmayı ruhuna aykırı bir şekilde, seçici olarak uygulamasının küresel ölçekte güven ve istikrarı zedelediğini aktararak, şunları belirtti:

"Ülkeler arasında güven ve şeffaflığın azalması da güvenliği tehlikeye atmaktadır. CHP olarak, her şartta Açık Semalar Antlaşması'nın korunmasını ve gereklerinin yerine getirilmesini destekliyor, bu antlaşmanın Türkiye'nin menfaatlerine olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu düşünceyle, ABD'nin çekilmesine rağmen, antlaşmayı uygulamaya devam edeceklerini açıklayan ülkelerin tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Hem Rusya'nın antlaşmayı kısıtlı olarak uygulamaya son vermesini hem ABD'nin kararını yeniden gözden geçirerek antlaşmaya dönmesini umuyoruz."

Kaynak: AA

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